Fenerbahçe sonuca varmak istiyor

Net gol pozisyonu yakalama, maç başına başarılı pas, topa sahip olma... Fenerbahçe, ligde geride kalan birçok istatistiğe ambargo koydu. Son olarak Antalya maçında 44 kez rakip ceza sahasında topla buluşarak bu alanda sezonun rekorunu kıran Sarı- Lacivertliler, rakamlardaki liderliğini sonuca ve dolayısıyla puan tablosuna yansıtamadı.

Bunun belki de 1 numaralı nedeni, Fenerbahçeli futbolcuların yaptığı bireysel hatalar. Kanarya’nın bu sezon kalesinde gördüğü 7 golün 5’i, bireysel hatalardan geldi. Bu alanda ligin en kötüsü olan Sarı-Lacivertliler, bunun acısını kaybettiği puanlarla yaşadı. Ersun Yanal ve öğrencileri, 7 hafta sonunda lider Alanyaspor’un 3 puan gerisinde 5. sırada yer aldı.

Çözümü buldu: Luiz Gustavo

Başarılı teknik adam, milli arada ‘bireysel hata’ sorununu çözmek için kolları sıvadı. Ersun Yanal, bu sıkıntıyı aştıkları takdirde istatistiklerde olduğu gibi puan tablosunda da kısa sürede zirveyi ele geçireceklerine emin.

Yanal, savunma oyuncularıyla bire bir konuşacak, özel antrenmanlar yaptıracak. Tecrübeli çalıştırıcının, sakat oyuncuların tamamı döndükten sonra defans için düşündüğü çözüm ise Luiz Gustavo’yu burada kullanmak. Ersun Yanal; Jailson’un baskı altında yaptığı hataların aksine, Gustavo’nun tecrübesi, soğukkanlılığı ve liderlik özelliğiyle bu sorunu çözeceğine inanıyor.