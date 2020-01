Fenerbahçe’de sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen ve Serie A ekiplerinden Inter'e transfer olan Victor Moses, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Moses açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın en büyük kulüplerinden birine imza atmak büyük bir onur. Inter’de başlamak için sabırsızlanıyorum. Yeni takımımda arkadaşlarıma katılmak için sabırsızlanıyorum. Kulübe ve taraftarlara, beni inanılmaz ilgiyle karşıladıkları için teşekkür etmek istiyorum. Her şeyimi kulübe vereceğim ve başarıya ulaşmak için mümkün olan her şeyi yapacağım. Ali Koç’a, Damien Comolli’ye, yönetim kuruluna, Ersun Yanal’a, takım arkadaşlarıma ve Fenerbahçe ile bağlantılı olan herkese teşekkür ediyorum. Taraftarlara da özel olarak teşekkür etmek istiyorum. İstanbul’da oynadığım her anı sevdim. Fenerbahçe'nin benim ve ailemin kalbinde her zaman özel bir yeri olacak. Gelecekte de onlara iyi şanslar diliyorum. Son olarak aileme, arkadaşlarıma ve yönetime; her zaman benim için orada olduklarından dolayı çok teşekkür ederim."

Damien Comolli'yi sildi

Fenerbahçe'ye teşekkür adına bir mesaj yayınlayan Victor Moses, yaptığı paylaşımı kaldırdı ve mesajından Damien Comolli'ye teşekkür ettiği bölümü attığı yeni bir paylaşım yaptı.