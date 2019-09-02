Fenerbahçe son dakika transfer haberleri... Sol bek gelecek mi?

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Altay Bayındır, Adil Rami, Zanka, Murat Sağlam, Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Allahyar, Max Kruse ve Vedat Muriç'i transfer eden Fenerbahçe'de hareketlilik sürüyor. Transfer sezonunun başından beri Kolarov'u kadrosuna katmaya Sarı Lacivertli ekipte gündeme Clichy geldi. Transfer sezonunun bitmesine sayılı saatler kala gündemdeki isimleri derledik.

Gustavo açıklandı

Fenerbahçe transfer bombasını patlattı. Sarı Lacivertli ekip, Fransa'nın Marsilya takımında forma giyen Luiz Gustavo'nun transferi konusunda oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Fenerbahçe, bu transferi için Marsilya'ya 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Skrtel'in yeni takımı

Transfer döneminin son dakika sürprizlerinden birini Başakşehir yaptı. Medipol Başakşehir, Atalanta'nın fiziki olarak yetersiz bulduğu için sözleşmesini feshettiği Martin Skrtel’i kadrosuna kattı.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Slovak oyuncu Martin Skrtel kısa süre önce İtalya'nın Atalanta kulübüne transfer olmuştu.

Tercübeli futbolcunun sözleşmesi fiziksel yetersizlik sebebiyle fesh edilmiş yerine bir başka eski Fenerbahçeli Simon Kjaer transfer edilmişti.

Fernandes imzayı attı

Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sona eren Manuel Fernandes'in yeni takımı belli oldu.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferv olacağı iddia edilen Portekizli orta saha, Rusya'da kaldı. 33 yaşındaki futbolcu Krasnodar ile 1+ 1 yıllık sözleşme imzaladı. Fernandes Rus ekibinden yıllık 2.5 milyon euro kazanacak.

Kolarov ümitleri tükendi

Fenerbahçe taraftarlarının Gustavo gibi gelmesini dört gözle beklediği Aleksandar Kolarov, zorlu mücadeleye 11’de başladı.

33 yaşındaki sol bek, derbide 17. dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirdi. Lazio, 58. dakikada Luiz Alberto ile karşılık verdi ve mücadele 1- 1 sona erdi. Ligde ilk 2 maçta da 90 dakika süre alan Kolarov’un transfer edilme umutları neredeyse kalmadı.