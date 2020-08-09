Fenerbahçe'de sıcak saatler... Geçen sezon başında Çaykur Rizespor'dan 3.5 milyon Euro'ya alınan Vedat Muriç için İtalyan'nın Lazio kulübünden 15 + 3 milyon Euro'luk bir teklif gelmişti. Çizme ekibi, Kosovalı golcü için girişimlerini hızlandırdı.

Tuttomercatoweb’in son dakika haberine göre; Çizme ekibi, menajer Shkumbin Qormemeti, Vedat Muriç transferini bitirmek için İstanbul’a geldi. Qormemeti’nin Fenerbahçe Yönetimi ile görüştüğü ve ve taraflar arasında anlaşma sağlanmanın yakın olduğu ifade edildi.

Eğer bu transfer biterse Kanarya, kârın yüzde 15'ini Çaykur Rizespor'a verecek.

Fenerbahçe'nin golcü futbolcu için yapılan teklifi az bularak reddettiği iddia edilmişti. Sarı lacivertlilerin, Vedat Muriç için 20 milyon euro'dan aşağıya gelen teklifleri kabul etmeyeceği gelen haberler arasında.

Fenerbahçe’nin geçtiğimiz yaz Çaykur Rizespor’dan 3 milyon 500 bin euro bonservis bedeli artı takasta Oğuz Kağan Güçtekin (Kiralık), Tarık Çetin, Burak Albayrak ve Mahsun Çapkan karşılığında kadrosuna kattığı Muriqi forma giydiği 36 maçta 17 gol atıp 7 asist yaptı.











