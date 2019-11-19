Fenerbahçe son dakika şoku! Berke Özer sakatlandı

Fenerbahçe'den son dakika Berke Özer açıklaması geldi. Fenerbahçe Kulübü, sezon başında Belçika ekibi KVC Westerlo'ya kiralanan genç file bekçisi Berke Özer'in menisküs ameliyatı geçirdiğini açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başında Belçika'nın KVC Westerlo takımına 1 yıllığına kiralanan genç kalecimiz Berke Özer, menisküs ameliyatı geçirmiştir. Yapılan operasyonun ardından sporcumuzun rehabilitasyon protokolü başlamıştır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" ifadeleri yer aldı.

Büyük beğeni kazandı

Tecrübe kazanması için Fenerbahçe'den Belçika 2. Lig ekiplerinden Westerlo'ya kiralanan Berke Özer, burada gösterdiği performansla büyük beğeni kazandı. Berke, ligdeki 14 maçın 13’ünde eldivenleri giydi.

Genç kaleci, 5 mücadelede kalesini kapamayı başarırken, ligin en az gol yiyen (10) kalecilerinden biri oldu.

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