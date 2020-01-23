Fenerbahçe son dakika: PFDK Vedat Muriç kararını açıkladı

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muriç, takımının Gaziantep FK maçında gördüğü ikinci sarı kartın, "bilinçli sarı kart" olarak değerlendirilmesi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmişti. 25 yaşındaki futbolcu hakkında karar verildi.

PFDK, Fenerbahçeli Vedat Muriç için oy çokluğuyla ceza tayinine yer olmadığına karar verdi. Muriç, Başakşehir maçında sahada olacak.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu VEDAT MURIÇ hakkında, bilinçli kart görmesinden dolayı sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, karar verilmiştir.

Ne olmuştu?

Gaziantep FK maçı öncesinde 3 sarı kartı bulunan Vedat Muric, müsabakada gördüğü ilk sarı kartla Süper Lig'in 19. haftasında Ülker Stadı'nda oynanacak Medipol Başakşehir karşılaşmasında cezalı duruma düşmüştü. Vedat, maçın son anlarında oyunun başlamasını geciktirdiği için ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyundan atılmıştı. Vedat'ın kartı bilinçli görerek cezasını Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Hes Kablo Kayserispor maçında çekmek istediği iddia edilmişti.