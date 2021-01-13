Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz krizi yaşanıyor. Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun nadir yetişecek yetenek ve yıldız gözüyle baktığı 17 yaşındaki oyuncu, sezon sonu sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrılma kararı aldı. 15 yaşından bu yana Fenerbahçe A takımıyla idmanlara çıkan ve zaman zaman resmi maçlarda da görev alan genç oyuncu ile ilgili Emre Belözoğlu'nun yaptığı son açıklama, ayrılık sürecini doğrular nitelikte.

'Fenerbahçe'nin kendisine verdiği mukavelenin örneği yok'

Ömer'e verdiklerin karşılığını alamadıklarını belirten Belözoğlu, "Ömer Faruk Beyaz benim için çok değerli bir oyuncu. Üzüldüğüm nokta, Fenerbahçe'nin yarın bir gün tarihi anlatıldığında “En genç kaptan” olarak Ömer Faruk yazacak. Süreç olumlu gitmiyor, olumlu bitecek gibi de gözükmüyor. Fenerbahçe'nin kendisine verdiği mukavelenin bence bir örneği yok. Ne yazık ki verdiğimiz değerin karşılığını bulduğumuzu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Futbol kariyerinin son maçına çıkan Emre Belözoğlu, mücadelenin ikinci yarısında oyundan çıkarken kaptanlık pazubandını 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz'a vermiş, genç futbolcu Fenerbahçe tarihindeki en genç kaptan olarak tarihe geçmişti.





Ailesi çok rahatsız

Genç futbolcunun ailesi, Avrupa’nın birçok ülkesinde scoutlar ve kulüpler tarafından da takip edilen Ömer Faruk'un Fenerbahçe’de yeteri kadar forma şansı bulamamasından dolayı rahatsızlık duyuyor. Ömer'in ailesi 17 yaşında olmasına karşın U21 Milli Takım’da ilk 11’in değişilmezlerinden olan Ömer'in kendisini bir Avrupa kulübünde daha çok geliştireceğini düşünüyor.

Schalke 04 ve Borussia Dortmund istiyor

Merih Demiral konusunda 5 yıl evvel üzülen Fenerbahçe, Ömer Faruk Beyaz konusunda benzer bir durumu yaşayacak. 17 yaşındaki futbolcu ile ilgilenen en ciddi ekipler ise Schalke 04 ve Borussia Dortmund. İki Bundesliga ekibinin Ömer'i kadrosuna katmak istediği ve resmi temaslara kısa süre içerisinde başlayacağı öğrenildi.

Esat Soydabircan / FANATİK ÖZEL





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