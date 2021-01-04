Fenerbahçe son dakika: Ömer Faruk Beyaz elden kaçabilir

Fenerbahçe, genç yıldızın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmak için halen anlaşma sağlayamadı. Ömer Faruk Beyaz, FIFA kuralları gereği önümüzdeki sezon için başka takımlarla görüşme yapabilir.

Chelsea, Manchester United ve Wolverhamton, Ömer Faruk’u yakından takip eden takımlar arasında yer alıyor. Ayrıca Ozan Kabak’ın formasını giydiği Schalke de 18 yaşındaki oyuncuyla ilgilenen bir başka ekip konumunda. Altyapının göz bebeği olan genç yıldız adayı, bu takımlardan biriyle sözleşme imzalayabilir.







