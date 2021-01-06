Süper Lig'de ara transferin en hızlı takımı olan Fatih Karagümrük'ten sürpriz hamle. Borini, Emre Çolak, Andrea Bertolacci, Vegar Eggen Hedenstad ve Gaston Campi'yi kadrosuna katan İstanbul ekibi, rotayı Fenerbahçe'ye çevirdi. TRT Spor'un son dakika haberine göre; Karagümrük, Sarı Lacivertli ekibin tecrübeli forveti Papiss Cisse’yi transfer etmek için girişimlere başladı. Fenerbahçe yönetiminin bu girişime nasıl bir cevap vereceği merak konusu oldu.

Sarı Lacivertli ekibin forvet hattında Cisse'nin yanı sıra, Samatta, Thiam, Ademi bulunuyor. Valencia ile Sinan Gümüş ise ihtiyaç halinde santrfor olarak görev yapabiliyor.

Geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla 22 gol atan ve Alexander Sörloth'un ardından gol krallığını yarışını 2. sırada tamamlayan 35 yaşındaki forvet, bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye katıldı. Sarı Lacivertli ekipte bu sezon 13 resmi maça çıkan golcü oyuncu, 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.







