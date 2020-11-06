Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, 7. maç döneminde Rus ekibi Khimki Moskova'yı sahasında konuk etti. Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle Alman uzun Danilo Barthel, kritik maçta forma giyemedi.

Sahaya ilk 5'te çıkan Nando De Colo'nun da ilk periyotta yaşadığı sakatlık Fenerbahçe'de moralleri altüst etti. Oyuna devam edemeyen Fransız oyun kurucunun son durumu, çekilecek MR'ın ardından belli olacak.







