Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig’in 18. haftasında oynanan Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor maçında ekrana yansıyan seslerde Sarı-Lacivertli takımın aleyhine tezahüratların yer alması gerekçesiyle yayıncı kuruluş beIN Sports’a tepki göstermişti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Fatih Karagümrük ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanan seyircisiz maçın yayını sırasında, ekranlara verilen seslerde Fenerbahçe’ye hakaret edilen tezahüratların yer alması tarafımızca bardağı taşıran son damla olarak kabul edilmiştir" denildi. beIN Sports da Fenerbahçe aleyhine tezahüratların yer alması nedeniyle kulüpten özür dilemişti.

Erzurumspor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden lider Beşiktaş'ın Hatay'da takıldığı haftada puanları eşitleyerek 2. sıraya yükselen Fenerbahçe'de maç sonu 90 dakikayı değerlendiren Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin ile Sadık Çiftpınar, yayıncı kuruluş beIN Sports’a tepki gösterdi.

'Buraya mecburiyetten geldim kurallar gereği'

Mert Hakan Yandaş, ''Galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz. Hiçbir algıya kapılmasınlar, bu takımın arkasında dursunlar. Sizleri, beIN Sports ailesini planlarınızla baş başa bırakıyoruz. Maçla ilgili konuşmayacağım, buraya da mecburiyetten geldim kurallar gereği. Sezon başından beri yayıncı kuruluşun üzerimize yaptığı algılar, saha içi tekrarları onlar belirliyor ama sonuçları çok şükür mücadelemizle biz belirliyoruz.'' ifadelerini kullandı.

'Artık bardak taştı!'

Caner Erkin, ''Futbol dışında söylenecek çok şey var. Ben konuşursam burada ceza alırız. Sezon başından Fenerbahçe camiası üzerine yayıncı tarafından oynanan kimsenin anlamadığı, camianın haketmediği çok saçma şeyler yapılıyor. Artık bardak taştı. Bizim önümüzü kimse kesemez. Sezon sonunda şampiyon olarak bunu herkese göstereceğiz.'' diye konuştu.

'Herkesin bilmesini istiyoruz'

Sadık Çiftpınar ise ''Fenerbahçe camiasının ne kadar büyük bir camia olduğunu, üzerinde hiçbir zaman algı ve oyunlar oynanmayacağını biz çok iyi biliyoruz. Herkesin de bunu bilmesini istiyoruz." dedi.