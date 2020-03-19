Fenerbahçe son dakika! Fenerium mağazaları kapatıldı

Fenerbahçe Kulübü, Fenerium mağazalarının ülke çapındaki tüm faaliyetlerini corona virüsü salgını nedeniyle geçici süreyle durdurma kararı aldığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Fenerium olarak taraftarlarımızın, çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığını önemsiyoruz.

Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda ülke çapındaki tüm Fenerium Mağazalarımızın faaliyetlerine yarın (20.03.2020) itibariyle geçici bir süre ara veriyoruz.

Bu süre içerisinde depolarımızda tüm hijyenik koşlullar önceliğimiz olacak şekilde, online satış mağazamız Fenerium.com üzerinden taraftarlarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz.

Taraftarlarımız ve çalışanlarımızın buluşacağı güne kadar sağlıkla kalın.