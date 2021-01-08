Sarı-Lacivertliler, Yunan savunmacı Sokratis ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Tecrübeli oyuncu, Arsenal ile görüşerek sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini şimdiden sonlandırmaya çalışacak. Sokratis için İtalyan ekipleri Napoli ve Genoa da devreye girdi. Ancak yıldız futbolcu hem şampiyonluk mücadelesi vermek hem de düzenli olarak forma giymek için Fenerbahçe’yi tercih etti. Sokratis’in bu seçiminde, Arsenal’dan takım arkadaşı olan Mesut Özil’in de Sarı-Lacivertliler’e imza atma yolunda olmasının etkisi var. Deneyimli stoper, Mesut’un sosyal medyadan paylaştığı İstanbul fotoğrafını ilk beğenen isimlerden biri olmuş