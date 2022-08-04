Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında konuk ettiği Çekya ekibi Slovacko’yu 3-0’la geçti. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan maçta Kanarya'nın gollerini 17. dakikada Emre Mor ile 45+2 ve 81. dakikalarda Lincoln Henrique attı. Slovacko'dan Stanislav Hofman 48. dakikada kırmızı kart gördü. Bu maçın rövanşı 11 Ağustos Perşembe günü Çekya’da oynanacak.

Jorge Jesus'a sarı kart

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, sarı kart gördü. Fenerbahçe'nin Slovacko ile oynadığı maçın 54. dakikasında teknik direktör Jorge Jesus, karşılaşmanın hakemi Joao Pinheiro'ya itirazları sonucunda sarı kartla cezalandırıldı. Tecrübeli teknik adam, Dinamo Kiev ile oynanan ilk karşılaşmada da sarı kart görmüştü. Öte yandan mücadelenin son anlarında sarı-lacivertli taraftarlar Jorge Jesus lehine tezahüratlarda bulundu.







