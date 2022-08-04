UEFA Avrupa Ligi 3. tur maçında Kadıköy'de Slovacko'yu 3-0'lık skorla geçerek rövanş öncesi büyük bir avantaj elde eden Fenerbahçe 'de teknik direktör Jorge Jesus maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Maç esnasında bir de sarı kart gören Portekizli çalıştırıcı, takımın tam hazır olmadığını, Süper Lig'de favori olduklarını söyledi. Jesus, transfer ile ilgili açıklamalarda da bulundu.

İşte Jorge Jesus'un değerlendirmeleri:

Çok güzel bir atmosferde oynandı bu maç. Taraftarlarımız bu maçta gösterdikleri destekle bu galibiyeti hak ediyorlardı. Dinamo Kiev maçında da bütün maç arkamızdalardı. Bugün yine aynı şekilde oldu. Bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz.

Yüzde yüz olarak hazırız diyemeyiz. 2-3 haftadır çalışıyoruz ama hem Dinamo Kiev maçında hem de bu akşamki maçta takım iyi göstergeler sundu. Pazartesi günü bizim için lig başlıyor ve lig bizim için asıl hedefimiz. Ligde Fenerbahçe şampiyonluk için en önemli favoridir. Tabii ki Avrupa liginde gitmek istediğimiz yere kadar gitmek istiyoruz ama bu turnuvalarda favori değiliz. Türkiye Ligi favori olduğumuz lig ve bu lige hazır olacağız.

Gustavo ve Arao'nun benim oyun anlayışımla ilgili bilgileri var. Onlarla Flamengo'da 2 yıl çalıştım. Bu benim için bir avantaj. Lincoln de yavaş yavaş formunu buluyor. Antrenmanda çok çalışıyor. Bugün de maçın adamı oldu. Emre Mor özel yetenekleri olan bir futbolcu. Şu anda 90 dakika oynayacak durumda değil ama oynadığı zaman maçı koparacak hareketleri yapabilen özel yetenekleri olan bir futbolcu.

Rakiplerimizin transferlerini takip ediyorum. Beşiktaş , Galatasaray ve Trabzonspor bizim en ciddi rakibimiz. İlerleyen günlerde bir forvet transferi yapabiliriz. Pazartesi günkü maçta daha taze kanları sahaya sürebiliriz.

Gustavo Henrique'nin 2 avantajı var. Henüz geleli birkaç hafta oldu. Birincisi ben onu o beni çok iyi tanıyor. 2. avantaj, Brezilya Ligi başladı. O yüzden hazır geldi.

Zajc milli takımdan geç geldi. Henüz maç ritmi 90 dakika çıkaracak seviyede değil.

Crespo da sakatlık nedeniyle maç seviyesini iyi seviyelere çıkaramadı.

Arda Güler, çok yetenekli bir futbolcu ama fiziksel olarak hem Avrupa hem lig için kendini geliştirmesi gerekiyor. Yavaş yavaş yapacağız. Onun çıkması gereken adımlardan hiçbirisini atlamasını istemiyoruz. Çok inanıyoruz Arda Güler'in geleceğine, çok özen gösteriyoruz. Taraftarların göstermiş olduğu sevgi de ona çok yardımcı olacak.

Trabzonspor'un favori olarak gözükmesi normal. İnsanlar son şampiyonu genel olarak favori görürler. Galatasaray ve Beşiktaş da aynı şekilde. Bu durumu doğal karşılıyorum.