Fenerbahçe 'de Altay Bayındır'ın yedek soyunmasıyla Slovacko maçında kalede Ertuğrul Çetin görev aldı. 19 yaşındaki futbolcu, Avrupa arenasında ilk kez forma giydi. Kanarya'nın 3-0 galip tamamladığı 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan genç kaleci, ''Çocukluktan beri hayalini kurduğumuz yer burası. Körükten çıkarken ‘Yaşa Fenerbahçe’ bestesini duyunca tüylerim diken diken oldu. Çok güzel bir duygu. İnşallah daha çok yaşarım. Sezona da iyi başladık.'' dedi.

Savunmayla sürekli iletişim halinde olduklarını belirten Ertuğrul, “Ne kadar yeni gözüksek de sürekli iletişim halindeyiz. Neyi nasıl yapabiliriz hep konuşuyoruz. Beraber fazla süre almasak da hep konuşuyoruz.” diye konuştu.

Lincoln'ün attığı ikinci golü daha çok beğendiğini de sözlerine ekleyen genç file bekçisi, sezonla ilgiliyse, “Çok iddialıyız. Her kulvarda en iyi yere kadar gideceğimize inancımız tam.” değerlendirmesini yaptı.