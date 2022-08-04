UEFA Avrupa Ligi 3. Tur maçında Fenerbahçe , sahasında Slovacko'yu 3-0'lık net bir skorla geçti. Sarı lacivertlilerde karşılaşmada bir gole imza atan Emre Mor, maç sonrasında değerlendirmelerde bulundu.

İşte Emre Mor'un açıklamaları:

Bugün hocamızı iyi bir şekilde dinlediğimi söyleyebilirim. Onun istediklerini yerine getirmeye çalıştım ve bana güvendiği için mutlu hissediyorum kendimi. Ben de oynamak istediğim futbolu gösterdiğim için çok mutluyum. Hocayla birlikte defansif anlayışımı da geliştirmeye çalıştığımı düşünüyorum. Hem hocamızın istediğini hem de takımın istediğini yerine getirdiğimi düşünüyorum.

Bizim üzerimizde çok büyük bir beklenti var. Ben takım olarak çok iyi başarılar elde edeceğimizi düşünüyorum. Bunun için çok sıkı çalışmamız gerekiyor. Hocamızın bizden istediğini en iyi şekilde yerine getirmemiz gerekiyor. Bence bu takımın şampiyonluk kazanma şansı oldukça yüksek.