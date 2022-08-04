Dinamo Kiev'e Kadıköy'de uzatmalarda kaybedip Şampiyonlar Ligi hayalini bir kez daha erteleyen Fenerbahçe , yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarından devam edebilmek için 2 engel aşmak zorunda; ilk engel Slovacko olacak. Sarı-lacivertli ekipte Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci ve yeni transferlerden Joao Pedro; UEFA'ya bildirilen listede sakatlıkları nedeniyle yer almadı. Altay Bayındır ilk 11'de olmayacak, Attila Szalai maç saati netleşecek. TD Jorge Jesus, Dinamo Kiev eşleşmesinde kullandığı Marcel Tisserand'ı bu kez dışarıda bırakıp Mauricio Lemos'u listeye ekledi. Yeni transferler Luan Peres ve Gustavo Henrique da listede; büyük ihtimalle de ilk 11'de olacaklar. Önlerinde Willian Arao'yu, kalede Osman Ertuğrul Çetin'i, orta alanda Miguel Crespo'yu göreceğiz. En ileride Enner Valencia yerine Serdar Dursun forma giyebilir. Kanatlarda Diego Rossi ve Bruma (Emre Mor) forma giyecek.

FENERBAHÇE - SLOVACKO MAÇI İDDAA ORANLARI!

Slovacko ise, geçen sezon Çekya'da Plzen ve Prag "babalarının" arkasında kalıp ligi 4. sırada bitirmişti. Kupada ise zafere uzandılar ve UEFA Avrupa Ligi vizesi aldılar... 30 Temmuz Cumartesi günü sezonu açtılar, Brno deplasmanında Daniel Holzer ve Michal Travnik'in golleriyle 2-2 berabere kaldılar. Önemli hücum silahı Vaclav Jurecka'yı Slavia'ya kaptırdılar ancak Milan Petrzela ve lig maçında gol atan Travnik hala takımda. Patrik Brandner ile Libor Kozak da hücum alternatifi olarak eklendi. Şakaya gelmeyecek kadar tecrübeli, disiplinli bir takımlar. Trabzonspor 'la oynadıkları hazırlık maçında yarım saat dolmadan 2-0'ı bulmuşlardı; mücadele de 2-2 sona ermişti. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Michal Kadlec sol stoperin değişilmezi ve takımın kaptanı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi (Kupası) adı altında Kadıköy'de oynadığı son 17 maçın 10'unu kazandı.

- Slovacko'nun Avrupa kupalarında oynadığı son 5 maçın 4'ü "2.5 ALT" bitti. (5 maç - 7 gol)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu! %44'lük kesim Dinamo Kiev hüsranını unutturmak isteyen sarı-lacivertli takıma Slovacko karşısında oldukça güveniyor... %8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve Kadıköy'deki 90 dakikada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU CENGİZ İZMİTLİ’NİN MAÇ ANALİZİ

Dinamo Kiev'e diş geçiremeyip Şampiyonlar Ligi hayalini bir kez daha erteleyen Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edebilmek için 2 engel aşmak zorunda; ilki Slovacko olacak... Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu ve Attila Szalai sakatlıkları nedeniyle Dinamo Kiev maçı sonrası birçok antrenmanı kaçırdı; Serdar Aziz zaten yoktu, Marcel Tisserand da liste dışı bırakıldı. Çekya temsilcisi önünde kalede Osman Ertuğrul Çetin, önünde "Gustavo Henrique & Luan Peres" stoper ikilisini göreceğiz. Elbette iyi performans gösterebilirler ama birbirleriyle Kadıköy atmosferinde oynama alışkanlıkları hiç yok... Slovacko, geçen sezon Plzen ve Prag "babalarının" arkasında kalıp ligi 4. sırada bitirmişti. Kupada ise zafere uzandılar. Vaclav Jurecka'yı Slavia'ya kaptırdılar ancak Milan Petrzela ve Michal Travnik hala takımda. Patrik Brandner ile Libor Kozak da hücum alternatifi olarak eklendi. Şakaya gelmeyecek kadar tecrübeli, disiplinli bir takımlar. Trabzonspor'la oynadıkları hazırlık maçında yarım saat dolmadan 2-0'ı bulmuşlardı... Fenerbahçe kadro kalitesi ve taraftar desteğiyle bu kez kazanır ama kazanmak için sanki en az 2 gol bulması gerekiyor gibi duruyor...