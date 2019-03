Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Demir Grup Sivasspor’u ağırlayacak. Ligde tarihindeki en kötü sezonunu yaşayan ve alt sıralardan kurtulmaya çalışan sarı-lacivertliler, Sivas ekibi karşısında galip gelerek rahat bir nefes almayı hedefliyor. Haftaya küme düşme hattının 1 puan önünde 28 puanla 14. sırada giren sarı-lacivertliler, ligdeki son 5 maçında sadece 1 galibiyet alabildi. Teknik direktör Hakan Keleş yönetimindeki Demir Grup Sivasspor ise 34 puan ve averajla haftaya 7. sırada girdi. Peki, Fenerbahçe - Sivasspor maçını hangi şifresiz kanallar veriyor? Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Fenerbahçe - Sivasspor maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i:

Harun, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Tolgay, Ayew, Zach, Moses, Soldado

Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Stadı’nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30’da başlayacak. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Sivasspor muhtemel 11...

Sivasspor: Tolgahan, Douglas, Bjarsmyr, Fatih, Ziya, N’dinga, Hakan, Rybalka, Özer, Emre, Diabate

Fenerbahçe’de 2 eksik

Fenerbahçe’de, Demir Grup Sivasspor maçında 2 futbolcu yer alamayacak, 1 oyuncunun durumu ise maç günü belli olacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Serdar Aziz ile sakatlığı bulunan Mathieu Valbuena, yarın forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle Süper Lig’deki son 2 maçı kaçıran Nabil Dirar’ın ise durumu maç günü netlik kazanacak. Dirar’ın da bu karşılaşmada forma giyme şansının zayıf olduğu öğrenildi.

Sarı-lacivertlilerde, Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Roberto Soldado, Eljif Elmas, Nabil Dirar ve Roman Neustaedter, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler, Demir Grup Sivasspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

Ersun Yanal’ın Kadıköy’de lig yenilgisi yok

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın sarı-lacivertli takımın başında Kadıköy’de ligde yenilgisi bulunmuyor. Sarı-lacivertli ekibin başında Kadıköy’de 22 lig maçına çıkan Yanal, 17 galibiyet, 5 beraberlik alırken, hiç yenilgi yaşamadı.

Fenerbahçe ile Sivasspor 26. randevuda

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, yapacakları maçla Süper Lig’de 26. kez karşı karşıya gelecek. Sivasspor’un Süper Lig’e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında yapılan 25 maçtan 16’sını Fenerbahçe, 4’ünü Sivasspor kazandı, 5 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 7 maçı kaybetmeyen, 5 galibiyet, 2 beraberlik alan Fenerbahçe’nin toplam 59 golüne, Sivasspor 32 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Sivas’taki müsabaka 0-0 tamamlandı.

İstanbul’daki maçlar

Fenerbahçe ile Sivasspor, Süper Lig’de İstanbul’da 13. kez karşılaşacak. İki takım arasında Kadıköy’de yapılan 12 maçtan 10’unu sarı-lacivertli ekip, birini kırmızı-beyazlılar kazandı, bir karşılaşma da berabere bitti.

Kadıköy’de Sivasspor’a 31 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 11 gol gördü. Geçen sezon İstanbul’daki maçta ev sahibi ekip 4-1 galip geldi. Öte yandan Fenerbahçe, evindeki bütün maçlarda gol attığı rakibine son 4 randevuda puan kaybetmedi.

En farklı skorlu galibiyetler

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezonunda Sivas’ta 5-1’lik sonuçla aldı. Sivasspor ise 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında evindeki maçlardan 2-0 galip ayrıldı.

Öte yandan, 2010-2011 sezonunun son maçında Fenerbahçe’nin deplasmanda 4-3 galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği ve 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul’da Fenerbahçe’nin 5-2 kazandığı karşılaşmalarda atılan yedişer gol, iki takım arasındaki en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti.