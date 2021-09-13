Yapılan araştırmalara göre topun oyunda kalma süresi, oynanan oyunun kalitesini, pozisyon zenginliğini ve dolayısıyla seyir zevkini etkiliyor. Fauller, taçlar, kornerler, oyuncu değişiklikleri, taktiksel anlayış, VAR incelemeleriyle birlikte bir hayli duraksayan maçlar ligde oynanan futbolun kalitesini ve heyecanını büyük oranda baltalıyor.

Fenerbahçe 'nin Kadıköy'de 1-1 berabere kaldığı karşılaşmadan sonra gerek yönetim gerek teknik direktör Vitor Pereira oyununun sık sık durmasından ve maçın az oynanmasından dolayı şikayetçi olmuştu.

Fenerbahçe-Sivasspor maçı 50 dakika oynandı

Opta verilerine göre, Fenerbahçe'nin bu şikayeti doğru çıktı. Hakem Halis Özkahya, 90 dakikalık maçta toplam 12 dakika 27 saniye uzatma verdi. 12 dakikayı aşan uzatmaya karşın topun oyunda kalma süresi sadece 50 dakika 30 saniye oldu. Trabzonspor - Galatasaray maçındaysa oynanan süre 95 dakika 3 saniye olurken topun oyunda kalma süresi 60 dakika 30 saniyeyi buldu.









Süper Lig'de topun oyunda kalma ortalaması

Süper Lig'de topun oyunda kalma süresi 54-55 dakika arasında bulunuyor. Fenerbahçe-Sivasspor karşılaşmasında bu ortalamanın çok altında topun oyunda kaldığı görülüyor. Süper Lig, bu rakamlarla Premier Lig, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1'in arkasında yer alıyor. Avrupa'nın 5 liginden sadece La Liga'da top Türkiye'ye göre daha az oyunda kalıyor.

Erol Bilecik 'Türk futboluna ihanet' demişti

Sivassspor maçının ardından Fenerbahçe yöneticisi Erol Bilecik, Fenerbahçe Yöneticisi Erol Bilecik, hakem Halis Özkahya’yı sert bir dille eleştirmişti. Bilecik şöyle konuşmuştu: "Özellikle ikinci yarı başlarken takımın iyi giden bir modu varken Sivaslı oyuncuların maçı çok yavaşa alan, aşağı doğru çeken hareketlerini izlemiş olduk. Türk hakemlerinin bu tür futbol anlayışına ter düşen hareketlere izin vermemesi gerekir. Maalesef bugün bunu defalarca izledik. Takım ne zaman hareketlense, atağa çıksa yerde yatmaya çalışan bir Sivaslı oyuncu görmüş olduk. Bunlar gerçekten Türk futbolunun hem kimyasına aykırı hem de Türk futboluna küçük bir ihanet gibi gözüküyor. Diliyorum bundan sonraki maçlarda bu tip örnekleri görmeyiz.”

Pereira: Oyun durdu, ritim düştü

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ise, Sivasspor maçıyla ilgili olarak "Takım ruhu güzeldi, çok koştuk. Bazı davranışlarımız eksikti. Oyun sürekli durdu ve ritim düştü" ifadesini kullanmıştı.

Ajansspor







