Fenerbahçe - Sivasspor maçı son dakika gelişmeleri

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, geçtiğimiz hafta oynanan MKE Ankaragücü maçının ilk 11'ine göre kadroda tek değişiklik yaptı. Belözoğlu, Mert Hakan Yandaş'ı yedekler arasında bekletirken yerine geçen maçta sağ bekte görev alan Ozan Tufan'a görev verdi. Emre Belözoğlu, Ozan Tufan'dan boşalan yere ise Gökhan Gönül’ü dahil etti. Emre Belözoğlu, Sivasspor karşılaşmasına şu 11’le çıktı: “Harun, Gökhan, Szalai, Tisserand, Caner, Sosa, Ozan, İrfan Can, Mesut, Pelkas, Valencia.”

GÖKHAN GÖNÜL 11’DE

Sarı-lacivertli ekibin tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül, Demir Grup Sivasspor maçında 11’de görevlendirildi. Ligde geçen hafta oynanan MKE Ankaragücü karşılaşmasına yedek soyunan ve oyuna sonradan dahil olan Gökhan Gönül, Sivasspor maçında ise 11’de forma giydi.

FENERBAHÇE’DE 5 EKSİK

Fenerbahçe’de 5 futbolcu, Sivasspor maçında görev alamadı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş ve Diego Perotti, Sivasspor maçında takımını yalnız bıraktı.

LEMOS KADRODA YER ALMADI

Sarı-lacivertli ekipte Mauricio Lemos ise Sivasspor maçının 21 kişilik kadrosunda yer almadı. Uruguaylı futbolcu teknik ekip kararıyla kadroya dahil edilmedi.

RIZA ÇALIMBAY’DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Demir Grup Sivaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig’in 40’ıncı haftasında oynanan Medipol Başakşehir maçına göre ilk 11’de 2 değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam, Claudemir’in yerine orta sahada Cofie’ye, Erdoğan Yeşilyurt’un yerine ise Ninga’ya şans tanıdı. Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçına şu 11’le çıktı: “Ali Şaşal, Uğur, Caner, Robin, Ahmet, Cofie, Fajr, Hakan, Gradel, Ninga, Kayode.”

SİVASSPOR’DA 6 EKSİK

Sivasspor’da 6 futbolcu Fenerbahçe maçında görev alamadı. Sakatlıkları bulunan Mustapha Yatabare, Mamadou Samassa, Alaaddin Okumuş, Erdoğan Yeşilyurt, Aaron Appindangoye ve Samba Camara, Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyemedi.

FENERBAHÇE İLE SİVASSPOR SAHAYA "ÖZGÜR FİLİSTİN" TİŞÖRTLERİ İLE ÇIKTI

Bu arada Fenerbahçe ile Demir Grup Sivassporlu futbolcular, maçtan önce ısınma bölümüne Filistin'e destek mesajları veren tişörtleriyle çıktı.

İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları, karşılaşma öncesi de unutulmadı. İki takım futbolcularının giydikleri tişörtlerin üzerlerinde Türkiye ve Filistin bayrakları yer alırken, Türkçe ve İngilizce olarak 'Özgür Filistin' ve "Free Palestine" yazıları yer aldı.

Ülker Stadı'ndaki karşılaşma öncesinde Fenerbahçe takımı, Filistin halkına yönelik saldırıları protesto etmek amacıyla seremoniye de bu tişörtlerle çıktı.

DHA