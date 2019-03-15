Fenerbahçe-Sivasspor maç sonucu: 2-1

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, ligin istikrarlı ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'u konuk etti.

Sarı-Lacivertliler geriye düştüğü karşılaşmada Soldado ve Mehmet Ekici'nin golleriyle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve 31 puana yükseldi.

Sivasspor'un tek golünü Özer Hurmacı kaydederken, Kırmızı-Beyazlı ekip 34 puanda kaldı.

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MAÇTAN DAKİKALAR...

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Karşılaşmada ilk düdük çaldı ve maç başladı.

13. dakikada Sol kanattan Emre Kılınç'ın içeriye ortasında Sadık Çiftpınar kafayla topu uzaklaştırmayı başardı.

18. dakikada Sivasspor'da Bjärsmyr, Moses'a yaptığı hareket sonrası maçtaki ilk kartı gördü.

33. dakikada Fenerbahçe, maçta kaleyi ilk bulan atağı gerçekleştirdi. Sol kanattan gelen ortaya ceza sahası içindeki Soldado kafa vurdu ancak top kaleci Tolgahan'da kaldı.

36. dakikada Harun topu uzaklaştırmak isterken top kısa düştü. Ndinga, önüne düşen topu kaleye gönderdi ama isabet bulamadı.

42. dakikada Victor Moses, ceza sahası yayının hemen üzerinden kaleye şutunu attı ama isabetli olmadı.

İlk yarı sona erdi.

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İkinci yarı başladı.

54. dakikada sakatlanan Mehmet Topal'ın yerine Mehmet Ekici oyuna dahil oldu.

57. dakikada Fenerbahçe maçtaki en net gol tehlikesini yarattı. Sol çaprazda Soldado'ya atılan topa kaleci Tolgahan açıldı. İspanyol oyuncu topu Moses'a verdi. Tolgahan kaleye dönmeye çalışırken, altıpas üzerinde oluşan karambolde Ayew topu filelere göndermeye çalıştı ancak Sivassporlu futbolcular kale ağzını çok kalabalık tuttu ve top karambolde kornere çıktı.

69. dakikada Sivasspor ilk kez tehlikeli geldi. Kullanılan kornerde Papp'ın kafası üstten auta gitti.

72. dakikada Zajc'ın yerine Alper Potuk oyuna dahil oldu.

GOL! 73. dakikada Sivasspor golü buldu. Sol kanatta Emre Kılınç'in penaltı noktasına çevirdiği topta Özer Hurmacı düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.

GOL! Fenerbahçe golü yedikten yalnızca 1 dakika sonra beraberlik golünü buldu. Ceza sahasında topla buluşan Soldado, skoru eşitledi: 1-1.

79. dakikada Alper Potuk'un ceza sahası dışından çektiği şut farklı şekilde auta gitti.

80. dakikada Fenerbahçe üstünlük golüne çok yaklaştı. Andre Ayew, sol çaprazdan karşı karşıya pozisyonda kaleci Tolgahan'a takıldı.

81. dakikada Sivasspor çok büyük bir şans yakaladı. Kullanılan kornerde top ceza sahasının üzerinde Emre Kılınç'ın önünde kaldı. Genç futbolcunun sol ayağıyla çektiği şut isabetli olmadı.

82. dakikada Sadık Çiftpınar, Diabate'ye yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü.

85'te Jailson, Tolgay'ın yerine oyuna dahil oldu.

86. dakikada Mehmet Ekici'nin golüyle Fenerbahçe üstünlüğü yakaladı. Sol kanattan kale alanına kesilen topa kimse dokunamadı, arkada açılan topa Mehmet Ekici vurdu ve kaleci Tolgahan'ın bacak arasından filelerle buluştu: 2-1.

90+3. dakikada Sivasspor beraberlik golüne çok yaklaştı. Vurulan kafayı Ayew çizgi üzerinden çıkardı.

90+5. dakikada Victor Moses skoru 3-1'e getirmeye çok yaklaştı ancak sol ayakla çektiği şut direğin dibinden auta gitti.

90+6. dakikada Sivasspor bu kez beraberlik golüne yaklaştı ancak penaltı noktası üzerinden çekilen şut üstten dışarı çıktı.

İlk 11'ler:

Fenerbahçe: Harun, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Tolgay, Ayew, Zajc, Moses, Soldado

Yedekler: Volkan, İsmail, Alper, Mehmet Ekici, Ferdi Kadıoğlu, Şener, Jailson, Neustadter, Oğuz Kaan, Eljif Elmas

Sivasspor: Tolgahan, Fatih, Bjärsmyr, Papp, Ziya, Hakan, Özer, Ndinga, Douglas, Diabate, Emre

Yedekler: Ali Şaşal, Kone, Uğur, Mert Hakan, Erdoğan, Torje, Rybalka, Rochet