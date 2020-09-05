Süper Lig’in dört iddialı ekibi Fenerbahçe, Beşiktaş, Antalyaspor ve Sivasspor’u The Land Of Legend Cup’ta bir araya geldi. Turnuvanın finalinde bu akşam, Antalya’yı 4-0 mağlup eden Fenerbahçe ile Beşiktaş’ı 1-0’la geçen Sivasspor kozlarını paylaşacak. Erol Bulut, Milli takımlara giden oyuncularından yoksun olacak. Ancak yeni transfer Mauricio Lemos’un ilk kez kadroya girme ihtimali yüksek. Takıma en son katılan isim olan Enner Valencia’nın da kadroya girme şansı az da olsa var. Sarı-Lacivertliler, şampiyon olarak lige moralli başlamak istiyor.

Sivasspor geçen sezonun flaş takımıydı. Salgın öncesine kadar şampiyonluk yarışı kovalayan Yiğido, Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş gibi iki önemli yıldızını kaybetti. Ancak Kırmızı-Beyazlılar Felix ve Gradel gibi yıldızlarla kadrosunu güçlendirdi. Rıza Çalımbay’ın ekibi, The Land Of Legend Cup’ta şampiyon olarak bu sezon da iddialı olacağını göstermenin peşinde.

Fenerbahçe - Sivasspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe - Sivasspor maçı saat 21.00'de başlayacak. Zorlu mücadele, D Smart’taki Spor Smart ekranlarından yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.

Turnuvanın üçüncülük maçında ise Beşiktaş ile Fraport-TAV Antalyaspor Vodafone Park’ta karşı karşıya geldi. Mücadele 3-0 ev sahibinin galibiyetiyle tamamlandı.

Fenerbahçe, yarı final maçında karşılaştığı Fraport-TAV Antalyaspor’u Mame Thiam (3) ve Caner Erkin’in golleriyle 4-0 mağlup etmişti. Sivasspor ise Beşiktaş'ı Mustapha Yatabare'nin 90+1'de attığı golle avlamıştı.

Fenerbahçe - Sivasspor muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Harun, Gökhan, Serdar, Lemos (Sadık), Caner, Jailson, Gustavo, Sinan, Deniz, Thiam, Frey

Sivasspor: Samassa, Goiano, Barış, Camara, Ziya, Hakan, Claudemir, Fleix, Gradel, Ninga, Yatabare

Lemos ve Valencia rüzgarı

Fenerbahçe’ye katılan son iki isim olan Mauricio Lemos ve Enner Valencia, takıma çabuk ısındı. Her iki futbolcu da kısa sürede idmanda kalitelerini göstermeye başladı. Özellikle Lemos, idmanda oynanan çift kale maçlarda son derece hazır göründü. Uruguaylı stoperin bu akşamki Sivas maçında 11’de olma ihtimali bulunuyor. Antrenmanda hızıyla arkadaşlarının başını döndüren Valencia bir yandan da özel çalışmalar yaparak açık kapatıyor.