Fenerbahçe - Sivasspor (CANLI İZLE)

Süper Lig’in dört iddialı ekibi Fenerbahçe, Beşiktaş, Antalyaspor ve Sivasspor’u The Land Of Legend Cup’ta bir araya geldi. Turnuvanın finalinde, Antalya’yı 4-0 mağlup eden Fenerbahçe ile Beşiktaş’ı 1-0’la geçen Sivasspor kozlarını paylaşıyor. Erol Bulut, Milli takımlara giden oyuncularından yoksun olacak. Ancak yeni transfer Mauricio Lemos’un ve Enner Valencia’nın kadroda olduğunu belirtmek gerekiyor. Sarı-Lacivertliler, turnuvada şampiyon olarak lige moralli başlamak istiyor. Sivasspor ise geçen sezonun flaş takımıydı. Salgın öncesine kadar şampiyonluk yarışı kovalayan Yiğido, Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş gibi iki önemli yıldızını kaybetti. Ancak Kırmızı-Beyazlılar Felix ve Gradel gibi oyuncularla kadrosunu güçlendirdi. Rıza Çalımbay’ın ekibi, The Land Of Legend Cup’ta şampiyon olarak bu sezon da iddialı olacağını göstermenin peşinde.





Fenerbahçe - Sivasspor hazırlık maçı Misli.com'un mobil uygulaması üzerinden yayınlanacak

Turnuvanın üçüncülük maçında ise Beşiktaş ile Fraport-TAV Antalyaspor Vodafone Park’ta karşı karşıya geldi. Mücadele 3-0 ev sahibinin galibiyetiyle tamamlandı.

Fenerbahçe, yarı final maçında karşılaştığı Fraport-TAV Antalyaspor’u Mame Thiam (3) ve Caner Erkin’in golleriyle 4-0 mağlup etmişti. Sivasspor ise Beşiktaş'ı Mustapha Yatabare'nin 90+1'de attığı golle avlamıştı.





İlk 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Serdar, Sadık, Caner, Tolga Ciğerci, Gustavo, Deniz, Sinan Gümüş, Thiam, Frey

Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde yeni isimlerden Lemos ve Enner Valencia da yer alıyor.

Sivasspor: Muammer, Marcelo Goiano, Robin Yalçın, Camara, Uğur, Hakan, Cofie, Ziya, Max Gradel, Erdoğan, Yatabare





Maç başladı

2.dakikada sağ kanattan gelen Erdoğan sert ortaladı top kaleci Altay'da kaldı

7.dakikada ceza sahası dışından Ziya Erdal şutunu çekti top yandan auta gitti

9.dakikada sağ kanattan gelen ortaya Thiam bekletmeden vurdu şutu auta gitti

13.dakikada Sivasspor'dan Erdoğan şutunu çekti top kaleci Altay'da kaldı

20.dakikada ceza sahası dışından Max Gradel sert vurdu şutu üstten auta gitti

FENERBAHÇE GOLE YAKLAŞTI! 23.dakikada sağ kanattan Sinan topu taşıdı pasına Tolga Ciğerci hamle yaptı son anda savunma topu çıkardı, uygun durumda pozisyon yakalayan Mame Thiam gelişine bekletmeden vurdu ama şutu dışarı gitti

34.dakikada sağ kanattan Sivasspor köşe vuruşu kazandı. Ceza sahasına gelen topu Fenerbahçe savunmasını çıkardı ve hızlı atağa dönüştürdü. Fakat sol kanattan topu taşıyan Sinan pasını Caner'e geçiremedi ve atak aut ile sonlandı

FENERBAHÇE GOLE YAKLAŞTI! 42.dakikada ceza sahasına gelen topu göğsüyle kontrol eden Frey dönerek vurdu kaleci Muammer topu yumrukla uzaklaştırdı

FENERBAHÇE YİNE ETKİLİ GELDİ! 43.dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Sinan Gümüş sert vurdu kaleci Muammer topu çıkardı

İlk yarı golsüz sona erdi

İkinci yarı başladı. Sivasspor'da ikinci yarı oyuna Ninga, Barış, Claudemir ve kaleci Ali Şaşal Vural girdi

FENERBAHÇE ETKİLİ GELDİ! 50.dakikada sol kanattan Caner ortaladı Frey bekletmeden vurdu şutu yandan auta gitti

52.dakikada sol kanattan Gustavo topu taşıdı ortasını da yaptı ancak takım arkadaşlarına pasını ulaştıramadı

SARI KART! 54.dakikada Serdar Aziz, taç çizgisi kenarında yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

THIAM KULLANAMADI! 58.dakikada Sinan Gümüş sol kanattan topu iyi taşıdı, ceza sahasında Thiam ile topu buluşturdu ancak şutunu vuramadan savunma araya girdi

ENNER VALENCIA OYUNDA! 64.dakikada Frey ve Sinan çıktı yerlerine Enner Valencia ve Jailson dahil oldu

Sivasspor'da da oyundan Ziya Erdal çıktı yerine Arouna Kone girdi