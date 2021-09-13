Fenerbahçe - Sivaspor maçında sürpriz misafir! Diego Lugano

Fenerbahçe - Sivaspor maçında sürpriz misafir vardı. Bahsettiğimiz isim Diego Lugano. 2006-2011 yılları arasında 6 sezon boyunca Sarı-Lacivertli takımın formasını giyen Uruguaylı eski futbolcu vatandaşı Diego Rossi'nin Fenerbahçe formasıyla ilk maçını da kaçırmadı.

Diego Lugano'yu Fenerbahçe tribünlerinde gören taraftarlar kendisine büyük ilgi gösterdi. Sarı-Lacivertli takımın yeni transferi Diego Rossi transfer döneminde Luga'dan bilgi aldınmı şeklindeki soruya "Fenerbahçe'ye gelirken Lugano ile konuşmadım ama arkadaşım vasıtasıyla sorular sordum. Fenerbahçe'nin çok iyi bir camia olduğundan bahsetti." ifadelerini kullanmıştı.

F.Bahçe'de 2 şampiyonluk yaşadı

Fenerbahçe kariyerinde 2 şampiyonluk yaşayan Diego Lugano daha sonra PSG, Malaga, West Bromwich, Hakcen Cerro Porteno ve Sao Paulo formaları giydi.

Agresif ve hırçın yapısıyla dikkat çeken Diego bir dönem Fenerbahçe taraftarının sevgilisi olmuştu.