Fenerbahçe - Sivas Belediyespor maçının hakemi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası’nın 4. Tur müsabakalarında görev alacak hakemleri resmi internet sitesinden duyurdu. Kupada 4. tur programı ve müsabakalarda görev alacak hakemler şu şekilde:
24 Kasım Salı
13.00 Gençlerbirliği - Kırşehir Belediyespor: Murat Erdoğan
14.30 Ankaraspor - Muğlaspor: Oğuzhan Çakır
14.30 Boluspor - Kahramanmaraşspor: Şevket Teker
14.30 Denizlispor - Turgutluspor: Kadir Sağlam
17.00 Fatih Karagümrük - Esenler Erokspor: Çağdaş Altay
19.00 Adanspor - Sakaryaspor: Erkan Kutlu
19.00 Bursaspor - 1922 Konyaspor: Yakup Özhan
21.00 Fenerbahçe - Sivas Belediyespor: Sarper Barış Saka
25 Kasım Çarşamba
13.00 Bandırmaspor - Darıca Gençlerbirliği: Ahmet Turan Timuroğlu
13.00 Tuzlaspor - Sultanbeyli BLD: Oğuzhan Uğurlu
13.00 Ankara Keçiörengücü - Kocaelispor: Bayram Başkan
13.00 Yeni Malatyaspor - Etimesgut BLD: Onur Özütoprak
14.30 İstanbulspor - Tarsus İdman Yurdu: Davut Dakul Çelik
14.30 Eskişehirspor - GMG Kastamonuspor: Ömer Faruk Turtay
14.30 Altınordu - Çorum FK: Alper Akarsu
15.00 Atakaş Hatayspor - Karacabey BLD: Kutluhan Bilgiç
17.00 Gaziantep FK - Serik BLD: Mustafa Kürşad Filiz
19.00 Antalyaspor - Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Adana Demirspor - Afjet Afyonspor: Alpaslan Şen
21.00 Çaykur Rizespor - Uşakspor: Emre Malok
26 Kasım Perşembe
13.00 BB Erzurumspor - Ankara Demirspor: Bülent Birincioğlu
15.00 Kasımpaşa - 24 Erzincanspor: Hakan Ceylan
17.00 Kayserispor - Hekimoğlu Trabzon: Yiğit Arslan
19.00 Konyaspor - Manisa FK: Ramazan Keleş
21.00 Göztepe - Kırıklarelispor: Alper Çetin
İSTANBUL (İHA)