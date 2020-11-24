Süper Lig'de şampiyonluğun en önemli favorilerinden olan Fenerbahçe, TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor'u Ülker Stadı'nda ağırlıyor. Futbolseverler ise maçın saat kaçta ve hangi kanalda başlayacağını sorguluyor. Fanatik.com.tr'den de canlı takip edilebilecek olan mücadele saat 21'de başlayacak ve ASpor'dan canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN İLK 11'LERİ:

Fenerbahçe:

Altay, Uğur Kaan, Serdar, Sadık, Caner, Ozan Tufan, Mert Hakan, Ferdi Kadıoğlu, Ömer Faruk Beyaz, Thiam, Samatta.

Sivas Belediyespor:

Necati, Şeyhmus, Muhsin, Mustafa, Uğur, Ozan Kılıçoğlu, Furkan, Mehmet, Cumhur, Şevki

Kanarya'da yıldız isimler yok!

Sarı Lacivertliler'de sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Sangare, Harun ve Tolga Ciğerci'nin yanı sıra Sinan Gümüş ve Kovid-19 testi pozitif çıkan Valencia bu akşamki maçta forma giyemeyecek.

Ülker Stadı'ndaki karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Kupada son şampiyonluğunu 2012-2013'te elde eden Fenerbahçe, bu sezon organizasyona 4. turdan itibaren dahil oldu. Sivas Belediyespor ise 3. turda Vanspor FK'yi eledi.