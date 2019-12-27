Fenerbahçe, Simon Kjaer’i bekliyor

Fenerbahçe’nin stoper için 1 numaralı hedefi Simon Kjaer.

Sevilla, sezon başında Danimarkalı oyuncuyu Atalanta’ya kiraladı. Ancak burada Gasperini’nin sistemine uymayan başarılı savunmacının ara transfer döneminde İspanyol ekibine geri dönmesi bekleniyor. Sarı-Lacivertliler, bu gelişme yaşandıktan hemen sonra Kjaer’i kiralamak için harekete geçecek.

Volkan Demirel, kasım ayında İtalya’ya giderek eski takım arkadaşıyla görüşmüş ve olumlu yanıt almıştı. Comolli’nin önümüzdeki günlerde Sevilla’daki meslektaşı Monchi ile bir araya gelerek işi bitirmesi bekleniyor.