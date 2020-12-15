'Fenerbahçe sıkıntılı ama...'

Bizim Takım'ın gündeminde Fenerbahçe var. İşte Deniz Çoban'ın Fenerbahçe hakkındaki görüşleri:

Soru: Fenerbahçe’deki sorun ne? Bu kadro mutlu sona ulaşabilir mi?

‘SIKINTI VAR AMA ÇÖZÜLEBİLİR’

Diğerlerinden çok farklı bir lig oynuyoruz. Uzun soluklu ligimizin henüz dörtte biri tamamlandı ve Fenerbahçe, Lider’in sadece 3 puan gerisinde. Henüz kaybedilmiş bir şey yok. Şartlar, diğer takımlarla eşit. Sezon başından itibaren ‘harika’ dediğimiz takımların hiç birisi performanslarını uzun soluklu sürdüremediler. Tüm takımlarda inişli çıkışlı bir grafik hâkim. Pandemi koşulları malûm. Hangi takımın ne zaman ne ile karşılaşacağı meçhûl. Hafta içi/hafta sonu süreci başladığında çok daha farklı konular konuşacağımızdan eminim...

Dolayısıyla şu an için Fenerbahçe’nin sorunu; ‘çok şey kaybetmiş’ moduna bürünmesi. Aslında her şey yeni başlıyor. Bu saatten sonra ayakta kalan, virüsten en az etkilenen, kadro derinliği en fazla olan, sinirlerine hakim olan ligi götürecek. Evet, kabul ediyorum; Fenerbahçe geri dörtlüsü, şu anki performansıyla açık ara ligde son 5’e girer. Tecrübeli oyunculardan kurulu takım, yediği bir golle dağılıyor.

‘Bu takım bir adım önde’

Yeni gelen her oyuncu, geldiği noktadan daha geriye gitmiş durumda. Çok ağır hücum ediyorlar. İleri uç için 4 transfer yapıldı ama hepsi bir santrfor performansı ortaya koyamıyor. Sosa beklentilerin çok altında... İç saha, Fenerbahçe için kâbus oldu. Neredeyse kalesini gole kapattığı maç yok. Yere göğe koyamadığımız Gustavo da takıma ayak uydurdu. Ozan dışında dikine oynayan, kazanmayı arzulayan yok. Fenerbahçe’de sıkıntı büyük ama diğer takımlarda da aynı sıkıntılar var ve yarının takımlara ne getireceğini bilmediğimiz bir sezon yaşıyoruz. Şimdilik Fenerbahçe’ye en çok lazım olan şey ‘Futbol Aklı...’ Yani çözüm teknik heyette. Yaşananlar krize dönüşmeden, henüz kaybedilen bir şey yokken, futbol aklını ortaya koymak ve Fenerbahçe’ye ideal bir saha içi organizasyonu kazandırmak lazım. Bu ligde kadrosu geniş ve alternatifli olan hep bir adım önde olacaktır.. Ve Fenerbahçe’nin kadrosu bu özellikleri taşıyor.



