Fenerbahçe sezonu tek kupa ile kapadı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Anadolu Efes’e 4-3 yenilerek şampiyonluğu rakibine kaptıran Fenerbahçe, sezona 4 kulvarda başlamıştı. Sarı-lacivertliler, bu kulvarlardan sadece 1’inde zafere ulaştı. Fener, ligde, THY Euroleague Final-Four’da ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Efes’e yenildi. Zeljko Obradovic’in öğrencileri, sezonu sadece Türkiye Kupası ile kapattı. Fenerbahçe, kupa finalinde Anadolu Efes’i yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Sarı-lacivertliler, Euroleague Final-Four yarı final maçında da Efes’e yenilerek final şansını kaybetmişti.