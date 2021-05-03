Süper Lig'de zirve mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına da başlamış durumda. Fenerbahçe için daha önce de gündeme gelen Darmstadt'ın başarılı golcüsü Serdar Dursun'un ismi geçmekte.

Alman basınından Mopo'nun haberine göre Hamburg, sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen golcüsü Simon Terodde'nin boşluğunu Serdar Dursun ile doldurmak istiyor. Fakat haberde oyuncuya Almanya içinden ve yurt dışından başka teklifler olduğu da belirtilirken bu teklifler arasında ismi geçen tek kulüp olarak Fenerbahçe aktarılıyor.





Serdar Dursun, 1 Ocak'ta FANATİK'e yaptığı özel açıklamalarda Fenerbahçe için o dönemki teknik direktör Erol Bulut ile bir görüşme gerçekleştirdiğini aktarmıştı.





Bu sezon Almanya Bundesliga 2'de Darmstadt 98 formasıyla 30 maça çıkan Serdar Dursun, 21 gol atmayı başardı. Hamburg'un takımdan ayrılması beklenen golcüsü Simon Terodde'nin de 21 golü var ve iki isim gol krallığı yarışında da zirvede yer alıyorlar.