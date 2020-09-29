Fenerbahçe savunmasında Erol Bulut farkı

Fenerbahçe’nin geçen sezon en çok aksayan bölgesi olan defansa, planlanmış dokunuşlarıyla yepyeni bir kimlik oturtan teknik direktör Erol Bulut, üç haftanın sonunda rakibe pozisyon vermeyen, kolay kolay gol yemeyen, sağlam defansıyla güven veren bir takım yarattı. Hürriyet'in haberine göre; Daha Fenerbahçe’ye gelmeden yıllar önce, futbol anlayışında defans kurgusunun önemini ifade eden, “Bir gün büyük takım çalıştırırsam önce defans kurgusunu dizayn ederim” diye açıklama yapan genç teknik adam bu düşüncesini Fenerbahçe’de sahaya yansıttı.

Serdar Aziz’i planlarından sildi

Geçen sezon 58 gol atıp kalesinde 46 gol gören F.Bahçe, sezon sonunda ilk 7 sırayı paylaşan takımlar içinde de en çok gol yiyen takım olmuştu. Tüm bunları görerek “Önce defans düzelecek” parolasıyla hareket eden Erol Bulut bütün defansı sil baştan yarattı. Geçen sezonun

istenmeyen adamı Zanka ile iki lig maçı oynayan ve onu yeniden kazanıp takımda tutan Bulut geçen yılın forması en garanti ismi olarak görülen Serdar Aziz’i de silerek, takıma yeni gelen Demokratik Kongolu Tisserand ve Uruguaylı Lemos’tan yepyeni bir tandem ikilisi ortaya çıkarttı.

Beklerde alternatifler çoğaldı

Tisserand ve Lemos’un uyumlu bir defans ikilisi olacağını gören, Galatasaray derbisinde risk alarak bu tandemi ilk kez sahaya süren genç teknik adamın ne kadar doğru bir karar verdiği de Türk Telekom Stadı’ndaki 90 dakikada görüldü. Erol Bulut’un defans kurgusuna ne kadar büyük önem verdiğinin en çarpıcı örneklerinden biri de bek mevkiinde oynayan oyuncu seçimleri. Caner Erkin’in alınacağını bilmesine rağmen Filip Novak’ı da isteyen, Gökhan Gönül’ün üzerine bir de Milli Takım’ın önemli oyuncusu Nazım Sangare’yi de aldıran Erol Bulut, ‘önce sağlam defans’ istediğini gözler önüne sermiş oldu.