Fenerbahçe savunması 8. defa değişecek!

Sezon başından beri sakatlıklar ve cezalar nedeniyle hemen hiçbir maça ideal 11’le çıkamayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun yanal, bu haftaki Çaykur Rize karşılaşmasında da sarı kart cezalısı Serdar Aziz’den faydalanamayacak.

Sadık’ın da sakatlanıp sezonu kapatması sonrası elinde Adil Rami ve Zanka tercihleri kalan yanal, iki oyuncunun formsuz olması nedeniyle başka formüller denemeye başladı.

JAILSON-GUSTAVO

Yanal’ın, 9 lig maçında stoper oynattığı Jailson’u yine aynı mevkide görevlendirmesine kesin gözüyle bakılıyor. Jailson’un yanında ise Luiz Gustavo’nun forma giymesi bekleniyor. Rize’de Jailson-Gustavo ikilisi oynarsa, F.Bahçe’de defans dörtlüsü bu sezon 8. defa değişmiş olacak.

Kaynak: Hürriyet