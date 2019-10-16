Fenerbahçe, THY Euroleague'in 3. haftasında yarın 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda İspanyol ekibi Saski Baskonia SAD ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan iki haftada sarı-lacivertliler, Real Madrid ve Kızılyıldız'a mağlup oldu. Baskonia'nın ise 1 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunuyor.

Bu sezon ilk kez taraftarıyla buluşacak olan Fenerbahçe, Euroleague'de de ilk galibiyetini almak istiyor. Sarı-lacivertliler, Avrupa'da ilk iki maçını deplasmanda oynamış, ligde cezasından dolayı seyircisiz oynamıştı.

24. randevu

Fenerbahçe ile Baskonia bugüne kadar 23 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 11 kez rakibini mağlup ederken, İspanyol temsilcisi ise parkeden 12 kez galip ayrıldı. İki takım arasında son oynanan iki maçı da Fenerbahçe kazanmıştı.

İstatistiklerle iki takım

Ligde geride kalan 2 maçta Fenerbahçe 66.5 sayı ortalamasıyla mücadele ederken, Baskonia ise 73.0 sayı ortalamasıyla oynuyor. Sarı-lacivertlilerde Nando De Colo 20.5 sayı ortalamasıyla oynayarak takımına liderlik ediyor. İspanyol temsilcisinde de Tornike Shengelia 15.5 sayı ortalamasıyla katkıda bulunuyor.

İHA