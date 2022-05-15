Fenerbahçe, şampiyonluk kupasını aldı!
Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’ni deplasmanda 97-71 yenen Fenerbahçe Safiport seride durumu 3-0 yaparak, sezonu şampiyon tamamladı. Maçın ardından şampiyonluk coşkusu yaşayan sarı-lacivertli ekip, şampiyonluk kupasını da aldı.
Fenerbahçe Safiport, Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni deplasmanda 97-71 mağlup ederek seride durumu 3-0'a getirdi ve şampiyon oldu. Maçın ardından şampiyonluk coşkusu yaşayan sarı-lacivertli ekip, şampiyonluk kupasını da aldı.
Fenerbahçe'ye kupa ve madalyalarını TBF Başkan Vekili Ömer Onan tarafından verilirken, oyuncular ve teknik ekip büyük sevinç yaşadı. Ayrıca maçın oyuncusu da Fenerbahçe'den Satou Sabally seçildi.