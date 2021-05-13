Sarı-Lacivertliler, tarihinde kazandığı şampiyonlukların hemen hepsinde Kadıköy’deki müthiş sonuçlarla zafere uzandı. Şükrü Saracoğlu Stadı, Fenerbahçe için tam anlamıyla bir kaleydi. Rakipler Kadıköy’de bırakın galibiyeti, beraberlik aldığında bile büyük sevinç yaşardı. Ezeli rakipler, Saracoğlu’nda galibiyeti unutmuştu. Ancak bu sezon tablo tamamen tersine döndü. Tarihe geçecek sonuçlar alındı, seriler yakalandı.

Belözoğlu 4’te 4 yapmıştı

Erol Bulut’un görevden alınmasının en büyük nedeni, iç sahadaki başarısız sonuçlardı. Bulut yönetiminde tarihinde ilk kez Kadıköy’de Kanarya peş peşe 4 lig maçında kazanamadı. Beşiktaş, yıllar sonra Saracoğlu’nda, hem de 40 dakika 10 kişi oynamasına rağmen kazandı. Emre Belözoğlu’nun göreve gelmesinin ardından Kadıköy’deki olumsuz tablo tersine dönmüş gibiydi. Sarı-Lacivertliler, 40 yaşındaki çalıştırıcı ile sahasında 4’te 4 yaptı.

İkramı geri çevirdi

Fenerbahçe, Sivas karşısına şampiyonluk yolunda avantaj sağlamak sahaya çıktı. Ancak Kadıköy kâbusu yine hortladı. Lider Beşiktaş, Karagümrük maçında şok yaşayıp geri düştü ve mağlup oldu. Sarı-Lacivertliler kazansa son haftaya lider girecekti ama olmadı. Kadıköy’de 7. mağlubiyetini alarak bu alanda tarihe geçen Fenerbahçe, şampiyonluk ikramını sahasında geri çevirdi.

Soyunma odasında matem havası

Fenerbahçeli futbolcular, 2-1 kaybedilen Sivasspor maçının ardından adeta sahada yığılıp kaldı. Büyük şok yaşayan Sarı-Lacivertli oyuncular için Beşiktaş’ın Karagümrük’e kaybetmesi, üzüntünün katlanmasına neden oldu. Karşılaşma sonrası Fenerbahçe soyunma odasında tam anlamıyla matem havası vardı. Kimsenin ağzını bıçak açmadı, adeta çıt çıkmadı. Daha sonra Emre Belözoğlu kısa bir konuşma yaparak, “Söyleyecek bir şey yok. Matematiksel olarak şansımız sürse de bu sonuç bizi yarışın dışında bıraktı. Gidin 1 gün dinlenin. Son hafta Kayseri’yi yenip sezonu galibiyetle bitirelim” ifadelerini kullandı.







