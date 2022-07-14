Takımın başına dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'u getiren, Lincoln Henrique, Bruma, Emre Mor, Tiago Çukur, Joshua King ve Willian Arao transferleriyle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe , Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşacak. Kiev sınavı öncesi 6 hazırlık maçı oynayan ve 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak moral depolayan Kanarya, Kiev karşısında avantajlı bir skordan başka bir şey düşünmüyor. Sarı Lacivertli camia, zorlu 90 dakika öncesi geri sayıma geçerken maçın yayın bilgileri belli oldu.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Polonya’nın Lodz kentindeki Miejski Stadyumu’nda oynanacak Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı 20 Temmuz Çarşamba günü TSİ 21.00'de başlayacak. beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi ve tüm detayları fanatik.com.tr'de olacak.

Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı neden Polonya'da?

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda Dinamo Kiev'e konuk olacağı ilk maç, Ukrayna'daki savaş sebebiyle Polonya'da oynanacak. Ukrayna Milli Takımı da Haziran ayı içinde Uluslar Ligi'nde ev sahibi konumunda olduğu maçları Lodz'da oynamıştı.

Jorge Jesus yönetimindeki ilk maç

Gruplara kalma mücadelesinde büyük önem taşıyan bu karşılaşmadan rövanş için avantajlı bir skorla ayrılmak isteyen temsilcimiz, tecrübeli teknik direktörü Jorge Jesus ve yenilenmiş kadrosuyla ilk resmi maçına çıkıyor. Uzun yıllar Türkiye’de de görev yapmış, Avrupa futbolunun önemli isimlerinden Mircea Lucescu’nun çalıştırdığı Dinamo Kiev ile Fenerbahçe arasındaki nefes kesen eşleşmenin ilk maçında Sarı Lacivertliler'de tek hedef rövanş öncesi avantajı kapmak.

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bu maçın rövanşı ise 27 Temmuz Çarşamba günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak. Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçının yayıncısı belli olur olmaz haberimiz güncellenecektir.

Fenerbahçe'den hazırlık maçlarında 1 beraberlik, 5 galibiyet

Fenerbahçe, yeni sezon çalışmaları doğrultusunda ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya şampiyonu Shkupi ile 2-2 berabere kalırken golleri; yeni transfer Lincoln ve genç oyuncu Muhammed kaydetti. İkinci hazırlık maçında Arnavutluk Ligi şampiyonu Tirana ile karşı karşıya gelen Kanarya; Berisha, Novak, Pelkas ve Samatta'nın golleriyle rakibini 4-0 mağlup eti. Sarı Lacivertliler, üçüncü hazırlık maçında Katar Ligi ekiplerinden Al Shamal ile karşılaştı, mücadeleden Bruma, Valencia, Berisha ve Serdar Dursun'un golleriyle 4-2 galip ayrıldı.

Jorge Jesus'un ekibi, Avusturya'da yaptığı yurt dışı kampında da 2 hazırlık maçı oynadı. Avusturya’daki ilk hazırlık maçında Sırp ekibi Partizan'ı Valencia'nın tek golüyle geçen Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında Macaristan temsilcisi Mol Fehervar’ı Serdar Dursun, Diego Rossi ve Enner Valencia'nın golleriyle 3-0 mağlup etti.

Dinamo Kiev maçı öncesi son sınavını Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship takımlarından Hull City karşısında veren Jesus'un öğrencileri, Arda Güler ve Serdar Dursun'un golleriyle 90 dakikayı 2-0 önde tamamladı, zorlu Şampiyonlar Ligi sınavı öncesi moral depoladı.