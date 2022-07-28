Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi hasreti 14 yıla çıktı

Sezona büyük umutlarla giren Fenerbahçe , ilk resmi sınavına bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktı. Sarı-Lacivertliler, 2. ön eleme turu ilk maçında Dinamo Kiev ile kapıştı. Ukrayna temsilcisi ile oynanan ilk maç 0-0 bitti. Tur ümitleri ise dün oynanan mücadeleye kaldı. Kanarya, müthiş oynadığı ilk yarının ardından 53'te 10 kişi kaldı. 4 dakika sonra Vitali Buyalsky'nin golü geldi. 70'te Enner Valencia penaltı vuruşunu değerlendiremedi. 88'de Atilla Szalai, sahneye çıktı, maç uzatmaya gitti. Kiev'de eski Fenerbahçeli Oleksandr Karavaev, 114. dakikada eski takımını yıkan golü kaydetti. 2-1 kaybeden Kanarya ise Devler Ligi'ne veda etti, hasreti 14 yıla yükseldi. Fenerbahçe, yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek. Fener'in 3. ön eleme turundaki rakibi Çekya temsilcisi Slovacko olacak. İlk maç 4 Ağustos’taİstanbul’da rövanş ise 11 Ağustos'ta olacak.