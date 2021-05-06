Fenerbahçe, Samatta için kararını verdi

Fenerbahçe, sezon başında Aston Villa'dan kiraladığı ve 6 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu bulunan Mbawana Samatta ile yollarını ayırmak istiyor. Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Samatta'nın zorunlu satın alma opsiyonunun kullanılmamasına yönelik çalışmalar olduğu belirtildi.

Belçika gazetesi Het Belang van Limburg, Fenerbahçe'nin oyuncuyu kesinlikle kadrosunda tutmayacağını belirtti. Bu noktada Samatta'nın eski kulübü Genk'in de devreye girdiği aktarılıyor.





Samatta, Ocak 2020'de 10.5 milyon Euro karşılığında Genk'ten Aston Villa'ya transfer olmuştu. İngiltere'deki yarım sezonun sonrasında ise 6 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonuyla Fenerbahçe'ye kiralandı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligde 26 maça çıkan Samatta, 5 gol atabilirken toplamda da Fenerbahçe formasıyla çıktığı 29 maçta 6 gol katkısı sağladı.