(ÖZET) Fenerbahçe-Salernitana maç sonucu: 3-0

Fenerbahçe , Antalya kampının son gününde, son hazırlık maçını oynadı. İtalyan ekibi Salernitana ile karşılaşan Sarı-Lacivertliler sahadan 3-0 ayrılırken golleri İrfan Can Kahveci, Johua King ve Batshuayi attı. Kanarya, Dünya Kupası arası sonrası ilk resmi maçını ise 21 Aralık’ta Türkiye Kupası’nda İstanbulspor ile oynayacak.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

Dünya Kupası sebebiyle liglere verilen arada çalışmalarını Antalya’da sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında US Salernitana ile Alanya Oba Stadı’nda karşılaştı. Mücadelede Murat Erdoğan düdük çaldı. Erdoğan’ın yardımcılıklarını Abdullah Uğur Sarı ile Arif Dilmeç üstlendi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, karşılaşmaya şu 11’le çıktı: “İrfan Can Eğribayat - Henrique, Serdar Aziz, Szalai, Osayi-Samuel, İsmail Yüksek, Ferdi, İrfan Can Kahveci, Lincoln, King, Serdar Dursun.”

US Salernitana Teknik Direktörü Davide Nicola ise şu 11 ile sahada yer aldı: “Fiorillo - Lovato, Dniliuc, Fazio, Coulibaly, Maggiore, Sambia, Bobinen, Bradaric, Botheim, Bonazzoli.”

GOL | Fenerbahçe, İtalyan temsilcisi karşısında 34. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan İrfan ceza sahasına yaklaştı ve uzak kale direğine doğru yaptığı müthiş vuruş ağlarla buluştu: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 sona erdi.

GOL | 58. dakikada Fenerbahçe, Johua King'in golüyle Salernitana önünde 2-0 öne geçti. İrfan Can'ın derinlemesine pasında topla buluşan Osayi Samuel sağ çaprazdan ceza sahasına girdi ve çizgiye inerek yerden ortasını yaptı, Joshua King topu filelere gönderdi: 2-0

BATSHUAYİ SKORU BELİRLEDİ

90+1’inci dakikada Mert Hakan Yandaş, rakibin müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Belçikalı yıldız forvet topu filelere gönderdi ve skor 3-0 oldu. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 3-0 galip ayrıldı. Antalya kampı sona eren Fenerbahçe, hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek.

JESUS 9 OYUNCU DEĞİŞTİRDİ

Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus, karşılaşmanın ikinci yarısında 9 oyuncu değiştirdi. Mücadelenin 46’ncı dakikasında Serdar Dursun’u yerine Batshuayi, İsmail Yüksek’in yerine Arao oyuna dahil oldu. 62’nci dakikada İrfan Can Kahveci’nin yerine Mert Hakan, Ferdi’nin yerine Zajc, King’in yerine Rossi forma giydi. 77’nci dakikada İrfan Can Eğribayat’ın yerine Osman Ertuğrul Çetin, Osayi-Samuel’in yerine Crespo, Lincoln’ün yerine Bruma girdi. 82’nci dakikada Szalai’nin yerine Lemos oyuna dahil oldu.

Öte yandan US Salernitana Teknik Direktörü Davide Nicola, mücadelede 12 oyuncu değiştirdi.

FARIOLI MAÇI TAKİP ETTİ

Fenerbahçe ile US Salernitana arasında oynanan maçı Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli takip etti. Alanya Oba Stadyumu’ndaki maçta Farioli’ye yardımcıları eşlik etti.