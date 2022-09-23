Fenerbahçe sahaya iniyor

Jorge Jesus, pazar günü oynanan ve 5-0 kazanılan Alanyaspor maçının ardından takıma dört gün gibi uzun süreli bir izin vermişti. Milli göreve gitmeyen oyuncular, iyi bir şekilde dinlenip aileleriyle tatil yapma fırsatı buldu. İzin bugün bitiyor.

Sarı-Lacivertliler, 2 Ekim Pazar günü Beşiktaş ile Vodafone Park’ta oynayacağı maçın hazırlıklarına Samandıra’da yapacağı antrenman ile başlayacak.

İdmanda Milli göreve giden 14 futbolcu yer almayacak. Bu nedenle U19 takımından oyuncuların da A takımla antrenmana çıkmaları bekleniyor.