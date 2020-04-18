Fenerbahçe sahaya iniyor

Koronavirüs salgını tüm alanlarda olduğu gibi futbolu da etkiledi, liglere ara verildi. Fenerbahçe’de futbolcular bu süreçte evden video konferans sistemiyle çalışmalarını sürdürüyor. Ancak Sarı-Lacivertliler’de artık sahaya inme planları yapılmaya başlandı. Teknik ekip ve yönetim, bu konuda fikir alışverişlerinde bulunuyor. Ayrıca uzmanlardan da konuyla ilgili tavsiyeler alınıyor.

Tesisler dezenfekte ediliyor

İdmanlara ara verilse de Samandıra Tesisleri’nin her noktası düzenli olarak dezenfekte edildi. Plana göre oyuncular dörderli gruplar halinde tesislere gelip, sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde saha çalışmalarına başlayacak. Her gün farklı bir grup Samandıra’da olacak. Böylece biraz olsun normalleşmenin sağlanması, oyuncuların fizik kondisyonlarının yavaş yavaş yükseltilmesi amaçlanıyor. Eğer konunun uzmanlarından olumsuz bir dönüş olmazsa, Fenerbahçe’de saha çalışmaları pazartesi başlayacak.

Sıkı tedbirler olacak

Avrupa’da birçok kulüp benzer şekilde idmanlara başladı. Özellikle Almanya’da takımlar katı kurallar eşliğinde bir süredir tesislerde çalışma yapıyor. Örneğin her futbolcunun özel topu oluyor, tesislerde yemek yenmiyor hatta oyuncular duş bile almadan doğrudan evlerinin yolunu tutuyor. Eğer sahaya inme kararı çıkarsa, Fenebahçe’de de benzer şekilde sıkı tedbirler alınacak.

YYuussuuf DDuurssuunn