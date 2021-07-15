Fenerbahçe sahaya çıkıyor! Rakip Csikszereda

Sarı-Lacivertliler, yeni hocası Vitor Pereira yönetimindeki ilk hazırlık maçı için bugün sahaya çıkıyor. Fenerbahçe , Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda ile Topuk Yaylası’ndaki tesislerde kozlarını paylaşacak. Portekizli teknik adamın bu mücadelede elindeki oyuncuların büyük bölümüne şans vermesi bekleniyor.

Sarı Lacivertliler, yarın kampın son çalışmasını yapıp öğle saatlerinde İstanbul’a dönecek. Pereira, 19 Temmuz’daki Kasımpaşa maçının ardından takımına bayram izni verecek.





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