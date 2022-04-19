Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı Marina Maljkovic ile Başantrenörlük görevi için anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımımız, Başantrenörlük görevi için Sırp antrenör Marina Maljkovic ile anlaşmaya varmıştır.

2021-22 sezonunun geri kalan bölümünde takımımızın başında olacak Marina Maljkovic ile anlaşmamız 1+1 yıl olarak imzalanmıştır.

Anlaşmanın Kulübümüz ve Avrupa basketbolunun önemli isimlerinden Marina Maljkovic için hayırlı olmasını diliyor; antrenörümüzün Fenerbahçemiz ile zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz.

Marina Maljkovic kimdir?

Kariyeri boyunca dört kez Euroleague şampiyonluğu kazanan Sırp koç Bozidar Maljkovic’in kızı Marina Maljkovic, 26 Eylül 1981’de Belgrad’da doğdu.

Maljkovic, henüz 16 yaşında Fransız kulübü Abeilles de Rueil’de asistan koçluğa başlarken aynı zamanda o takımın oyuncusuydu. 2002 yılında Sırbistan Kadın Basketbol 3. Ligi takımlarından KK Usce’nin Başantrenörlüğüne geçti ve iki yıl içinde takımını 1. lige çıkardı. 2007-09 yıllarında Sırbistan Kadın Basketbol 1. Ligi ekiplerinden ZKK Hemofarm’ı çalıştıran Maljkovic, iki yıl sonunda 2 Sırbistan Ligi, 2 de Sırbistan Kupası kazandı.

Kariyerine ZKK Partizan’da devam eden Maljkovic, burada 4 yıl geçirdi ve bu sürede üst üste 4 Sırbistan Ligi Şampiyonluğu, 2 Sırbistan Kupası ve 2 Kadınlar Adriyatik Basketbol Ligi’ni kazandı.

Maljkovic, lig şampiyonluğu yaşadığı tüm yıllarda Sırbistan’da “Yılın Koçu” seçildi. Sırbistan kariyerinin ardından, Fransa’nın önemli kadın basketbol takımlarından Union Lyon Basket Feminin ile 2013 yılında anlaştı ve burada 3 sezon görev yaptı.

Marina Malkovic’in kulüp kariyeri kadar milli takım kariyeri de oldukça önemli başarılarla dolu. 2015 yılında Romanya ve Macaristan’ın ortaklığında düzenlenen Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın finalinde Fransa’yı 76-68 ile geçen Maljkovic, tarihinin ilk Avrupa Şampiyonluğu’na ulaşan Sırbistan’ın başında yer alıyordu.

2016 Rio Olimpiyatları’nda üçüncülük yaşayan Maljkovic’in EuroCup Kadınlar’da da şampiyonluğu bulunuyor. 2019’da Sırbistan Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası’nda bronz madalya kazandı. 2021 yılında İspanya ve Fransa’nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda altın madalyanın bir kez daha sahibi oldu. Marina Maljkovic son olarak Japonya ligi ekiplerinden Denso İris’in başına yer alıyordu.