Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı'nda altı oyuncu ile dört teknik ve idari ekip çalışanının Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı açıklandı. 15 Ocak Cumartesi günü oynanması planlanan Çankaya Üniversitesi - Fenerbahçe Safiport maçının ise ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımımızın oyuncularına ve teknik ekibine Covid-19 tanı testi yapılmıştır.

Toplamda altı oyuncumuz ile dört teknik ve idari ekip çalışanımızın test sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir. Test sonuçları pozitif olan oyuncularımız ile teknik ve idari ekip çalışanlarımızın izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır.

15 Ocak Cumartesi günü (yarın) oynanması planlanan Çankaya Üniversitesi - Fenerbahçe Safiport Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 14. hafta karşılaşması ileri bir tarihe ertelenmiştir."



