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Fenerbahçe Safiport - Nesibe Aydın maç sonucu: 73-71

Fenerbahçe Safiport, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-off yarı final serisindeki ilk maçında Nesibe Aydın'ı 73-71 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

01 Mayıs 2022, Pazar 18:46 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Safiport - Nesibe Aydın maç sonucu: 73-71

Fenerbahçe Safiport, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-off yarı final serisindeki ilk maçında Nesibe Aydın'ı 73-71 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın ilk yarısını 25-39 geride kapatan sarı-lacivertl ekipte Kayla McBride 22 sayı kaydederken, Alina Iagupova 14 sayıyla mücadeleyi tamamladı. Konuk ekip Nesibe Aydın'da ise Alaina Coates 23 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. 

Seride 2'nci karşılaşma, 3 Mayıs Salı günü saat 16.00'da Fenerbahçe Safiport'un ev sahipliğinde Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak.

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