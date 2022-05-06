Fenerbahçe Safiport, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final serisinin 3. maçında Nesibe Aydın Gençlik ve Spor Kulübü’ne konuk oldu. İstanbul’da oynanan maçları 73-71 ve 97-62'lik skorlarla kazanan Fenerbahçe, TOBB ETÜ Spor Salonu’nda oynanan maçı da 78-100 kazandı ve seride durumu 3-0'a getirerek finale yükseldi.

Fenerbahçe Safiport'ta Alina Iagupova 19, Elizabeth Williams ve Kayla McBride 17'şer sayıyla mücadele etti. Ev sahibi ekipte ise 25 sayı üreten Alaina Coates, mücadelenin en skorer ismi oldu.

Sarı Lacivertliler, finalde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-OGM Ormanspor eşleşmesinin kazananı ile karşılaşacak.



