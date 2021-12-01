Fenerbahçe Safiport - Dynamo Kursk maç sonucu: 83-58

Fenerbahçe Safiport, Kadınlar Euroleague B Grubu 7’nci maçında kendi sahasında Dynamo Kursk’u 83-58 mağlup ederek 4’üncü galibiyetini elde etti. Sarı-lacivertli ekipte Sabally 18 sayıyla mücadele ederken, Dynamo Kursk’ta Ogunbowale ürettiği 19 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

SALON: Metro Enerji

HAKEMLER: Mila Cavara, Cecilia Toth, Amalia Marchis

FENERBAHÇE SAFİPORT: Olcay Çakır Turgut 7, McBride 16, Iagupova 16, Sabally 18, Williams 12, Zahui 8, Tuğçe Canıtez 4, Alperi Onar 2, Manolya Kurtulmuş, Banu Şimşek

DYNAMO KURSK: Prince 6, Ogunbowale 19, Kozik 6, Howard 7, Shabanova 2, Lisec 11, Baric, Frolkina 3, Burovaya 4, Abaiburova, Kosu

1’İNCİ PERİYOT: 15-15

İLK YARI: 44-29

3’ÜNCÜ PERİYOT: 65-45

DHA