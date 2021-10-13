Fenerbahçe Safiport-Basket Landes: 65-70

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 2. haftasında B Grubu'nda Fenerbahçe Safiport, Fransa'nın Basket Landes takımına 70-65 yenildi.

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague Women B Grubu ikinci hafta mücadelesinde Fransa temsilcisi Basket Landes’i konuk etti. Karşılaşma 65-70 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

Metro Enerji Salonu’nda oynanan maçı Yönetim Kurulu Üyelerinden M. Kemal Danabaş ve Ruşen Çetin ile Kadın Futbol Takımı oyuncuları ve teknik heyeti tribünden takip etti.

Bu sezon taraftarı önündeki ilk resmi maçına Fenerbahçe Safiport; Alperi Onar, Kayla McBrie, Alina Iagupova, Amanda Zahui, Elizabeth Williams beşiyle başladı. Karşılaşmaya istediği başlangıcı yapamayan Fenerbahçe, hücumlarını değerlendiremedi ve ilk 2 dakikayı 4-0 geride geçti. İlk sayılarını Alperi ile bulan Sarı-Lacivertliler, karşılıklı üçlüklerin ardından Iagupova’nın isabetli serbest atışlarıyla skoru 7-7’de eşitledi. İlerleyen bölümde Iagupova ve Tuğçe’nin sayılarıyla farkı eritmeye çalışan Fenerbahçe Safiport, ilk periyodu McBride’ın son saniye üçlüğüyle 20-23 geride tamamladı.

İkinci periyotta da açılışı McBride’ın üçlüğüyle yapan Fenerbahçe Safiport, skoru 23-23’te eşitledi. Amanda Zahui’nin isabetli serbest atışlarıyla öne geçen Sarı-Lacivertliler, skor avantajını yitirince koç Lapena’dan mola geldi: 29-34 (03:26) İlk yarı 34-38 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

Fransa temsilcisinin 4-0’lık serisiyle başlayan ikinci yarıda skoru 44-44’te eşitleyen Fenerbahçe, Zahui ve Williams’ın basketleriyle öne geçti ve rakibine mola aldırdı: 48-47 (03:23) Mola dönüşü Kayla McBride ile farkı 3 sayıya yükselten Fenerbahçe Safiport, üçüncü periyodu 50-49 önde tamamladı.

Karşılıklı sayılarla başlayan dördüncü periyotta istediği oyunu sergileyemeyen Fenerbahçe Safiport, mücadeleyi 65-70 kaybetti

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Zoran Mitrovski (Kuzey Makedonya ), Suzana Vujicic ( Karadağ ), Goran Grbic ( Slovenya )

Fenerbahçe Safiport: Iagupova 11, McBride 17, Şerife Alperi Onar 7, Zahui 11, Williams 8, Olcay Çakır 4, Tuğçe Canıtez 7, Manolya Kurtulmuş

Basket Landes: Ajemba 2, Chery 2, Dumerc 11, Paget 8, Tolo 14, Fauthoux 14, Roumy, Abega 4, Turcinovic 15

1. Periyot: 20-23

Devre: 34-38

3. Periyot: 50-49

Beş faulle çıkanlar: 39.34 Paget (Basket Landes), 39.43 Zahui (Fenerbahçe Safiport)