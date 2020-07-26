Fenerbahçe, Süper Lig’in 34. ve son haftasında sahasında Çaykur Rizespor’u 3-1 mağlup ederek, sezonu galibiyetle tamamladı. Ülker Stadı’nda oynanan karşılaşmaya durgun başlayan Fenerbahçe, 39. dakikada Emre Belözoğlu’nun penaltı vuruşundan kaydettiği golle öne geçti. Çaykur Rizespor’un 53. dakikada Skoda ile bulduğu gole engel olamayan sarı-lacivertliler, 60. dakikada Rodrigues ile yeniden öne geçti. Sarı-lacivertliler, 90 8. dakikada Ozan Tufan’ın bulduğu golle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, sezonu 53 puanla 7. sırada noktaladı.

Fenerbahçe kalesini yine gole kapatamadı

Fenerbahçe, ligde uzun süredir kalesini gole kapatmakta zorluk yaşıyor. Çaykur Rizespor karşısında da kalesinde 1 gol gören sarı-lacivertliler, ligde üst üste 15. maçında da rakiplerinin gol sevinci yaşamasını önleyemedi. Sarı-lacivertliler, son olarak ligin 19. haftasında Medipol Başakşehir’i 2-0 mağlup etmiş ve gol yemeden bir müsabakayı tamamlamıştı.